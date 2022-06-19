السعودية.. قرار وزير الشؤون الإسلامية تعيين موظفة بمنصب مديرة يثير جدلا واسعا
أثار قرار وزير الشؤون الإسلامية السعودية، عبد اللطيف آل الشيخ، تعيين موظفة بمنصب مديرة، جدلا واسعا في مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة.
وتناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر آل الشيخ وهو يسأل الموظفة عن طبيعة عملها في فرع الوزارة في مدينة مكة، لتجيب أنها تعمل في قسم الإعلام في الوزارة وأنها حائزة على بكالوريوس في الإعلام.
وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودي— علي الزمامي الدوسري (@dzama44) June 17, 2022
الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ
يقدم درسًا رائعًا في إحترام التخصص
يعين موظفة تخصصها إعلام رئيسة لقسم الإعلام في فرع الوزارة في مكة
ورئيسها تخصصه حاسب يعمل في تخصصه
كم نحتاج إحترام التخصص #وزارة_الشؤون_الإسلاميةpic.twitter.com/SLh8nrZtWY
بعدها وجه آل الشيخ سؤالا للمدير عن تخصصه ليجيب بأنه متخصص في الحاسب الآلي، ما جعل الوزير يطلب منه أن يتنازل عن منصبه للموظفة شهد وجيه منشي، ويعمل في مجاله من باب احترام التخصصات، حيث خاطب المدير بقوله: "تنازل لها عن منصبك يا إبراهيم"، خاصة وأن الموظفة أبدت قدرتها على تحمل المسؤولية.
يعاب على مجتمعنا التسرع قبل معرفة الحقيقة— علي الزمامي الدوسري (@dzama44) June 17, 2022
شهد هي التي أعدت اللقاء مع #وزير_الشؤون_الإسلامية الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ وهي كفاءة ولديها CV رائع يحتوي دورات نوعية
وعندما شاهد الوزير كفاءتها ثم عرف تخصصها وضعها في المكان الصحيح
لمعرفة أ.إبراهيم بأنها الأفضل كلفها بإعداد اللقاء pic.twitter.com/cZ77XaRcE7
وعلق أحد المستخدمين عبر "تويتر"، قائلا: "شهد هي التي أعدّت اللقاء مع وزير الشؤون الإسلامية الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ وهي كفاءة ولديها CV رائع يحتوي دورات نوعية وعندما شاهد الوزير كفاءتها ثم عرف تخصصها وضعها في المكان الصحيح".
#عبداللطيف_ال_الشيخ— Dr.Mohamad AlQahtani (@mamq201269) June 19, 2022
الكثيريتكلم عن منطقيةالقرار وعدم نظاميته مقارنةبلوائح الخدمة المدنية
والكثيرعكسهم يرون في الإعتراض أوطرح وجهةنظرهم إساءة لمعالي الوزير ويربطونهابنواحي أخرى حزبيةوأيدولوجيه
لكن البنت خريجةعام 2020 فهل خبرةسنتين تؤهلها لوظيفة إشرافيةحتى لونجحت بالوظيفةالتنفيذية
وقال مغرد آخر: "والله هذا حتى ليس من قيم الإسلام، ولا حتى يدعونا الإسلام إلى إرجاع الرجل بالخلف وإعطاء وظيفته لامرأة، والشيخ هذا للأسف متأثر بخطى أسياده ومصدق أن المرأة متساوية مع الرجل"، مضيفا: "ومثل هذي المشايخ التي توظف وهيا تحتسي كوب من القهوة، ويقول لرجل تنازل لها عن رئاسة الإعلام وأنت ارجع الحوسبة".
وكتب معلق آخر: "الكثير يتكلم عن منطقية القرار وعدم نظاميته مقارنة بلوائح الخدمة المدنية والكثير عكسهم يرون في الاعتراض أو طرح وجهة نظرهم إساءة لمعالي الوزير ويربطونها بنواحي أخرى حزبية وأيدولوجية لكن البنت خريجة عام 2020 فهل خبرة سنتين تؤهلها لوظيفة إشرافية حتى لو نجحت بالوظيفة التنفيذية".
المصدر: RT