باحث يكشف لـRT دلالات تسليم الخرطوم 21 مطلوبا للقاهرة

علق الباحث في شؤون الجماعات الإرهابية عمرو فاروق على أنباء تسليم السلطات السودانية للقضاء المصري 21 مطلوبا بينهم إخوانيون وعناصر في الجماعة الإسلامية بالخرطوم.

وأضاف: "من أبرز هذه العناصر، عصام عبدالمجيد دياب سيد، الجماعة الاسلامية، ومدرج على قوائم الارهاب بالقاهرة، وأكرم عبد البديع أحمد محمود، خلية داعش 2021، ومحمد إبراهيم، ومنى سعيد جاد الله، ويوسف محمد إبراهيم، وإبراهيم محمد إبراهيم".

وأردف: "كما تم تسليم وضاح هشام نور الدين عبد الله، في مارس 2022، وحسام سلام، أحد أعضاء حركة حسم، في يناير 2022".

وأشار إلى أنه "خلال عام 2020 ألقت السلطات السودانية ألقت القبض على أكثر من 70 إخوانيا، تم تسليم بعضهم من أبرزهم، فوزي أبوالفتح الفقي، من مركز كفر الزيات بمحافظة الغربية، ويعمل مراجع حسابات بالمنطقه الأزهرية، ويبلغ من العمر 60 عاما، ومحمود فوزي أبوالفتح الفقي، من مركز كفر الزيات بمحافظة الغربية، ويعمل مندوب مبيعات، ويبلغ من العمر 25 عاما، وطه عبدالسلام المجيعص، من مدينة سمنود بمحافظة الغربية، ويمتلك مطعما، ويبلغ من العمر 48 عاما، وسعيد عبدالعزيز، من محافظة الإسكندرية، ويبلغ من العمر 55 عاما، وأحمد حنفي عبد الحكيم محمود، من مركز أوسيم بمحافظة الجيزة، حاصل على بكالوريوس زراعة، ويبلغ من العمر 33عاما. وكذلك ياسر حسانين ومحمد الشريف، ويوسف حربي وعبدالهادي شلبي، فصلا عن أحمد عبدالمجيد، ومصطفى طنطاوي، المتهمان الرئيسيان بمحاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية السابق اللواء مصطفى النمر".

وأكد أن "عددا كبيرا من العناصر المطلوب تسليمها للقاهرة، وفقا لتحريات النيابة العامة تابعة بشكل مباشر لحركة "سواعد مصر" المعروفة باسم "حسم" التي تم تأسيسها داخل القاهرة خلال 2016، ونفذت مجموعة من العمليات الإرهابية المسلحة، وتم تصنيفها من قبل القضاء المصري على قوائم الإرهاب وقال فاروق أن دلالات التسليم تأتي في إطار التعاون المستمر بين الجانب المصري والجانب السوداني، وحرصهما على مكافحة الارهاب بشكل عام، فضلا عن الدعم الذي تقدمه القاهرة للخرطوم في استقرارها الداخلي وتخلصها من سيطرة جماعة الاخوان على مفاصل الدولة السودانية".

يذكر أنه منذ تولى الفريق عبد الفتاح البرهان رئاسة مجلس السيادة السوداني تعهد للرئيس السيسي عبد التاح السيسي في أول لقاء جمع بينهما أنه لن يبقى اخواني واحد مطلوب للقضاء المصري على أرض السودان.

ناصر حاتم - القاهرة

المصدر: RT