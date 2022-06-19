البرهان: لا يوجد تحالف بين المكون العسكري وحزب عمر البشير

أكد رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان عبد الفتاح البرهان، عدم وجود أي تحالف بين المكون العسكري و"المؤتمر الوطني" حزب الرئيس المعزول عمر البشير.

وقال البرهان في مقابلة مع قناة "الحرة" الأمريكية: "نحن لا نتحالف مع أي جهة سياسية، لأنه لا ينطبق مع مبادئ المؤسسة العسكرية"، مؤكدا أن "هذا الحزب ممنوع من الممارسة السياسة في هذه الفترة الانتقالية".

وفي شأن آخر، اتهم البرهان المتظاهرين السودانيين، بـ"انتهاك السلمية، ومهاجمة أقسام الشرطة والمقرات الحكومية".

وأكد أن "قوات الأمن لديها تعليمات واضحة بعدم مهاجمة من يريد التعبير عن رأيه، كما أنها مأمورة بعدم حمل الأسلحة أو مطاردة المتظاهرين".

وعند سؤاله عن الاتهامات بأن المكون العسكري "غير جاد" بإنهاء الانتهاكات ضد المتظاهرين ومحاسبة المسؤولين عن قتلهم، رد قائلا: "هذه الاتهامات لا تخرج عن الكيد السياسي. نحن لدينا أجهزة شرطية وأجهزة عدلية هي تتولى أمر الحفاظ على الأمن والأماكن السيادية وممتلكات الدولة".

وأضاف: "المكون العسكري ليس له علاقة بهذه الأمور، هذه واجبات الأجهزة الشرطية والعدلية، ونحن نوجهها لأداء واجبها بطريقة سلمية وحضرية مع المظاهرات السلمية".

المصدر: "سبوتنك"