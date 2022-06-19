مصر.. ضبط وإتلاف كميات كبيرة من الحشيش ومزارع البانجو (صور + فيديو)

أعلنت وزارة الدفاع المصرية أن عناصر حرس الحدود وبالتعاون مع الجيش الثالث الميداني ووزارة الداخلية، نفذوا اليوم حملة موسعة للبحث والتفتيش على الزراعات والمواد المخدرة.

وأسفرت الحملة عن إكتشاف وتدمير 145 فدانا من مزارع نبات البانجو و59 فدان من مادة الهيدرو المخدرة وذلك بالسهول ذات التضاريس الوعرة والمناطق التي يصعب الوصول إليها نظرا لطبيعتها الجغرافية وفق بيان الدفاع.

كما تم ضبط 4 طن من نبات البانجو الجاف، 107 كيلو جراما من مادة الحشيش، و700 كيلو جراما من بذور المواد المخدرة المختلفة، وعدد 2 مصنع للحشيش بمشتملاته وكذا 1 مكبس حشيش.

إلى ذلك، أشارت الوزارة إلى أن حرس الحدود نجح في ضبط عربة بها 800 ألف قرص مخدر و2 بندقية مختلفة الأعيرة و21 لفافة بها مشغولات فضية، بإجمالي 43.5 كيلو جرام، على الإتجاه الإستراتيجي الغربي.

#المتحدث_العسكرى : أنشطة مكثفة لقوات حرس الحدود على الإتجاهات الإستراتيجية للدولة .



إنستجرام :https://t.co/IuW9VBiCH0pic.twitter.com/8fVyhAt1BJ — المتحدث العسكري (@EgyArmySpox) June 19, 2022

وأكدت الوزارة أنها مستمرة في "بذل جهودها فى أداء المهام والواجبات المكلفة بها وحماية أبناء المجتمع المصري من مخاطر الإدمان وإجهاض المخططات والمحاولات التي تهدد إستقرار المجتمع وتسعى إلى الإضرار بالأمن القومي للبلاد".

المصدر: RT