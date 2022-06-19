مصر.. تأييد حبس مودة الأدهم 6 سنوات وتغريمها 200 ألف جنيه

رفضت محكمة جنايات القاهرة طعن فتاة "التيك توك" مودة الأدهم في الحكم الصادر عليها و3 آخرين بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه لكل منهم.

ووجهت لهم تهم الاتجار في البشر، وذلك بالقضية المعروفة إعلاميا بـ"بفتيات التيك توك".

وجاء في حيثيات الحكم على المتهمة مودة فتحي رشاد محمد الأدهم، أنها "بما لها من تأثير على الفتيات باستقطابهن بإطلاق فيديوهات على تطبيق "لايكي" وإجراءات محادثات أو الظهور بالبث المباشر وصولا لاستغلالهن في تحقيق منافع مادية، قامت هذه المتهمة بتصوير نفسها بمعرفة آخرين بالرقص بالطريق العام مرتدية ملابس خادشة للحياء للإغواء والاستقطاب للفتيات على صفحتها بما يتيح لها الحصول على نسبة عالية من المشاهدة على التطبيق المذكور".

كما قامت باستقطاب الطفلة حنين وشهرتها "ساندي" مُعرضة حياتها للخطر بالظهور معها في أحد مقاطع الفيديو بالإيعاز إليها أنها على علاقة عاطفية بآخر وتفاخر المتهمة الثانية بذلك وظهرت معها كذلك في مقطعين راقصين تحقيقًا لأعلى نسبة مشاهدة رغم عدم إدراك الطفلة للأمر، سعيا من المتهمة المذكورة لتحقيق مآربها من المنفعة المادية، كما ظهرت مع الطفل ياسين في مقطعي فيديو بالرقص معه مُعرضة حياته للخطر ونشرها ذلك على حسابها لزيادة المشاهدة ومن ثم الربح المادي".

المصدر: صحيفة "الدستور" بالمصرية