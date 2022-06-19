 
مباشر

الكويت تشن حملة على شعارات المثليين (صورة)

أخبار العالم العربي

الكويت تشن حملة على شعارات المثليين (صورة)
Gettyimages.ru
الكويت تشن حملة على شعارات المثليين
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/t9fy

شنت وزارة التجارة والصناعة في الكويت حملة على شعارات المثليين في البلاد، والمتمثلة في العلم سداسي الألوان.

ودعت الوزارة في منشور عبر حسابها في "تويتر" إلى "المشاركة في حملة "شارك في الرقابة" وإبلاغها حال رصد أي شعارات أو جمل، تدعو إلى مخالفة الآداب العامة، أو توحي بها".

وأوضحت الوزارة أن "ألوان الطيف العادية تحتوي على سبعة ألوان، في حين يحتوي العلم المخالف للآداب العامة على ستة ألوان فقط".

الكويت تشن حملة على شعارات المثليين (صورة)
Gettyimages.ru
شعارات المثليين

المصدر: صحيفة "القبس" الكويتية

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا