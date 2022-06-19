الكويت تشن حملة على شعارات المثليين (صورة)

شنت وزارة التجارة والصناعة في الكويت حملة على شعارات المثليين في البلاد، والمتمثلة في العلم سداسي الألوان.

ودعت الوزارة في منشور عبر حسابها في "تويتر" إلى "المشاركة في حملة "شارك في الرقابة" وإبلاغها حال رصد أي شعارات أو جمل، تدعو إلى مخالفة الآداب العامة، أو توحي بها".

وأوضحت الوزارة أن "ألوان الطيف العادية تحتوي على سبعة ألوان، في حين يحتوي العلم المخالف للآداب العامة على ستة ألوان فقط".

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المصدر: صحيفة "القبس" الكويتية