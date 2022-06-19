السيسي يعقد قمة ثلاثية مع ملكي البحرين والأردن في شرم الشيخ

يعقد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، قمة ثلاثية في شرم الشيخ مع العاهل البحريني، الملك حمد بن عيسى آل خليفة، والعاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني.

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وأفاد المتحدث باسم الرئاسة المصرية، بسام راضي، بأن الرئيس السيسي استقبل صباح اليوم الملك عبد الله الثاني.

ورافق الملك عبد الله الثاني في زيارته إلى مصر، الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، وفق وكالة عمون.

ومساء أمس السبت، استقبل السيسي في مدينة شرم الشيخ، العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، بعد 3 أيام من مباحثات هاتفية بين الزعيمين تناولت تعزيز التعاون الثنائي، وتبادل وجهات النظر بشأن تطورات عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

هذا وتأتي قمة شرم الشيخ في إطار حراك دولي متواصل تشهده المنطقة لتنسيق المواقف والجهود بما يسهم في دعم الأمن والاستقرار قبل قمة جدة.

المصدر: "عمون" + المصري اليوم