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مقتل شاب فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية

أخبار العالم العربي

مقتل شاب فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية
AP Majdi Mohammed
قوات إسرائيلية
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أعلنت السلطات الفلسطينية، اليوم الأحد، عن مقتل شاب من سكان نابلس برصاص قوات الجيش الإسرائيلي قرب بوابة جلجولية.

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وأبلغت وزارة الصحة عن "استشهاد الشاب نبيل احمد سليم غانم من سكان نابلس برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي قرب بوابة جلجولية بجدار الفصل العنصري".

في حين قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: "في وقت سابق من اليوم، أطلقت قوات الجيش النار تجاه مشتبه به أثناء محاولته المرور عبر الجدار الفاصل بالقرب من قلقيلية، وقامت بتحييده - ملابسات القضية واضحة".

المصدر: RT

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