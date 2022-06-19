هزة أرضية تضرب الإمارات

أعلن المركز الوطني للأرصاد في الإمارات أن هزة أرضية خفيفة ضربت، أمس السبت، منطقة البطائح في البلاد.

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وعلى حسابه في "تويتر"، أوضح المركز الوطني للأرصاد قائلا: "سجلت محطات الشبكة الوطنية لرصد الزلازل التابعة لـ "المركز الوطني للأرصاد" هزة بقوة 2.4 درجة – ريختر في منطقة البطائح".

وأشار المركز إلى أن الهزة وقعت عند "الساعة 15:27، الموافق 18 يونيو 2022، حسب التوقيت المحلي لدولة الإمارات".

سجلت محطات الشبكة الوطنية لرصد الزلازل التابعة لـ "المركز الوطني للأرصاد" هزة بقوة 2.4 درجة – ريختر في منطقة البطائح - الساعة15:27 ، الموافق 18/06/2022 حسب التوقيت المحلي لدولة الإمارات. — المركز الوطني للأرصاد (@NCMS_media) June 18, 2022

المصدر: RT