المغرب.. تدريبات للطيارين على مروحيات أمريكية في مناورات "الأسد الإفريقي"

أفادت صحيفة "هسبريس" المغربية بأن ضباط وتقنيي القوات الجوية الملكية سيخضعون لتدريبات مكثفة على طائرات "أباتشي" الأمريكية خلال مناورات الأسد الإفريقي 2022.

وتشمل التدريبات التكتيكية استخدام أنظمة المحاكاة لفائدة الفرق التي ستعمل على المروحيات المقاتلة من طراز "أباتشي"، وتنفيذ عمليات تحاكي الواقع واستخدام مختلف الأسلحة والأجهزة القتالية والدفاعية الموجودة على ظهر المروحيات المغربية.

وتستبق دخول "أباتشي" إلى المغرب إجراءات عدة، أولها تجهيز ضباط طيارين وتقنيين لمواكبة استخدامات هذا الأسطول الجوي، بعدما سبق أن خضع عدد من الضباط الطيارين المغاربة لتجهيزات عن بعد خلال السنتين الماضيتين.

المصدر: "هسبريس"