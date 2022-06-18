صحيفة عبرية تكشف ثمن "منطاد" إسرائيلي سيطرت عليه "حماس"

كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن الثمن الحقيقي لمعدات التصوير المتطورة الموجودة داخل المنطاد الذي سقط في قطاع غزة واستولت عليه حركة "حماس" يوم الجمعة.

وقالت الصحيفة إن "تكلفة معدات التصوير والمنطاد الذي سقط في يد حركة حماس، أمس الجمعة، تبلغ حوالي 2 مليون شيكل (الشيكل يساوي 0.29 دولار أمريكي)".

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وأضافت أن "المنطاد الإسرائيلي الذي يستخدم في أغراض التجسس على قطاع غزة، قد سقط بعد اصطدامه بعمود إنارة في مدينة بيت حانون، شمالي قطاع غزة، بالقرب من الحدود مع إسرائيل، وتمزق ولم تتمكن قوات الجيش الإسرائيلي من استعادته بعد استيلاء عناصر حركة حماس عليه".

وفي السياق نفسه، ذكر موقع "ميفزاك لايف" العبري أن "قراصنة إيرانيين يقفون وراء إسقاط المنطاد الإسرائيلي، مساء أمس الجمعة، شمالي غزة".

وكتب الهاكرز الإيرانيون على قناتهم الخاصة على "تيليغرام" أنهم "سبق وحذروا من انطلاق هجمات وهي ضربات ستستمر في جميع الاتجاهات، والمنطاد مجرد بداية".

المصدر: "سبوتنيك"