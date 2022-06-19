ليبيا.. قوة مكافحة الإرهاب تجري تدريبا يحاكي مواجهة إرهابيين بأحد الأودية

أجرت "قوة مكافحة الإرهاب" في ليبيا يوم السبت بمنطقة النموه غرب أبوقرين، مشروع تعبئة عسكرية يحاكي مواجهة مجموعة إرهابية في أحد الأودية.

وأشرف على المشروع آمر قوة مكافحة الإرهاب، واستخدمت فيه عديد الأسلحة الثقيلة منها 122 ملم و152 ملم وقواذف جراد.

وذكر بيان صادر عن رئاسة الأركان التابعة لحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، أن ذلك يأتي في إطار رفع كفاءة وقدرة منتسبي القوة.

وحضر المشروع آمري المنطقة العسكرية الوسطى، والكلية الجوية، وفرع الاستخبارات بالمنطقة الوسطى، و"اللواء 53" مشاة مستقل، وعميد بلدية مصراتة، إضافة إلى عدد من ضباط بعثة التدريب التركية، والضباط من أعضاء هيئة التدريس بمدرسة المدفعية.

المصدر: وسائل إعلام ليبية