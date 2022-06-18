الدفاع المدني يسيطر على حريق في مدينة الإمارات الإنسانية

ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" يوم السبت أن قوات الدفاع المدني تمكنت من السيطرة على حريق نشب في أحد المباني السكنية بمدينة الإمارات الإنسانية.

وأفادت الوكالة الرسمية بأن الحريق نشب في إحدى الغرف السكنية بالمدينة.

وتمكنت قوات الدفاع المدني من إخماد الحريق دون وقوع خسائر أو إصابات، بينما أكدت إدارة المدينة أن الاستجابة السريعة لفرق الدفاع المدني ساهمت في السيطرة على الموقف.

وأوضحت أن المتابعة المستمرة لسلامة الأماكن السكنية بالمدينة ساهمت في سرعة الاستجابة للتعامل مع الحادث.

وأكدت إدارة المدينة أنها مهيأة بالكامل من حيث سبل السلامة والأمان للسكان والعاملين، مشيرة إلى أنه تم إصدار توجيهات بإجراء تحقيق عاجل للتعرف على ملابسات الحادث.

يذكر أن المدينة تستضيف عائلات تم إجلاؤها من أفغانستان بصورة مؤقتة حتى يتم نقلها إلى دول ثالثة.

المصدر: وام