ليبيا.. اللافي يطلع عقيلة صالح على الرؤية الاستراتيجية لمشروع المصالحة الوطنية

قال عضو المجلس الرئاسي الليبي عبد الله اللافي، إنه أطلع رئيس مجلس النواب عقيلة صالح على الرؤية الاستراتيجية لمشروع المصالحة الوطنية خلال لقاء عقد بينهما يوم السبت في القبة.

وأوضح اللافي في تغريدة على "تويتر" أنه وجه الدعوة لعقيلة صالح لإلقاء كلمة في مناسبة إطلاق الرؤية الاستراتيجية لمشروع المصالحة الوطنية، نهاية الأسبوع الحالي.

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ولفت إلى أن اللقاء تناول مستجدات الأوضاع السياسية في ليبيا، ومسارات الحوارات الليبية المختلفة للعمل على تنسيق الجهود الوطنية لإنجاح مساعي الحل السياسي في ليبيا، وإنجاز استحقاقي المسار الدستوري والانتخابات.

وفي 9 يونيو الحالي، ترأس اللافي بديوان المفوضية العليا للمصالحة في العاصمة طرابلس، الاجتماع الختامي للمرحلة الأولى من إعداد الرؤية الاستراتيجية لمشروع المصالحة الوطنية.

وأوضح المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي حينها، أن هذه المرحلة تشمل "إعداد صيغة لدمج وتعديل قوانين العدالة الانتقالية، للبدء في توسيع دائرة المشاركة النخبوية والمجتمعية، من أجل إثراء هذا المشروع الوطني، لتحقيق الملكية الليبية الواسعة له للمساهمة في تأسيس دولة مستقرة ومجتمع ينعم بالأمن والسلام والمحبة".

وأكد المكتب الإعلامي أن المجلس الرئاسي يسعى لإنجاز مشروع قانون المصالحة الوطنية، من أجل إعادة الاستقرار والسلم الاجتماعي إلى البلاد.

والجمعة، انطلقت أعمال اليوم السادس ضمن الجولة الثالثة من اجتماعات المسار الدستوري بالعاصمة المصرية القاهرة، برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، على ما أعلن الناطق باسم مجلس النواب عبد الله بليحق.

وتستضيف القاهرة الجولة الثالثة والأخيرة من مشاورات لجنة المسار الدستوري المشتركة من مجلسي النواب والأعلى للدولة، التي بدأت الأحد الماضي وتستمر حتى 19 يونيو الجاري.

المصدر: موقع "بوابة الوسط" الليبية