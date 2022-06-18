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شيخ الأزهر يشدد على ضرورة وضع الضمانات المناسبة لاحترام مقدسات المسلمين

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شيخ الأزهر يشدد على ضرورة وضع الضمانات المناسبة لاحترام مقدسات المسلمين
Gettyimages.ru
الشيخ أحمد الطيب
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دعا شيخ الأزهر أحمد الطيب إلى النظر في فعالية تشريعات ومواثيق مكافحة التعصب والكراهية والعمل على تعزيزها، ووضع الضمانات المناسبة للالتزام بها.

وتزامنا مع أزمة تصريحات المتحدث الرسمي للحزب الحاكم في الهند من والتغريدات التي احتوت على خطاب كراهية للمسلمين، وإساءة صريحة في حق النبي محمد وزوجاته، نشر الطيب تصريحات على "فيسبوك" و"تويتر" باللغات العربية والإنجليزية والهندية، بمناسبة الاحتفال باليوم الدولي لمكافحة خطاب الكراهية.

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وقال: "يأتي اليوم الدولي لمكافحة خطاب الكراهية متزامنا مع ارتفاع موجات التعصب والكراهية ضد المسلمين، والسخرية من رموزهم ومقدساتهم، وهو ما يدعو إلى ضرورة النظر في مدى كفاية وفعالية التشريعات والمواثيق الخاصة بمكافحة التعصب والكراهية والعمل على تعزيزها ووضع الضمانات المناسبة للالتزام بها".

المصدر: RT

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