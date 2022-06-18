الأمم المتحدة: اتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا يشمل مكافحة خطاب الكراهية
Globallookpress
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/t9b6
قالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، إن اتفاق وقف إطلاق النار الشامل الموقع في أكتوبر 2020، يتضمن "مكافحة خطاب الكراهية" في ليبيا.
وشددت البعثة، في منشور لها على صفحتها على موقع "فيسبوك" يوم السبت، على أن "الاتفاق الذي يتضمن مكافحة خطاب الكراهية، يؤكد ضرورة محاكمة من يمارسه"، مؤكدة أنه "يمكن للكلمات أن تكون مثل الأسلحة".
وقالت البعثة إنها تدعم التنفيذ الكامل لكافة التدابير في الاتفاق، مضيفة: "لا لخطاب الكراهية".
المصدر: "بوابة الوسط"