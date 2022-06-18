 
مباشر

الأمم المتحدة: اتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا يشمل مكافحة خطاب الكراهية

أخبار العالم العربي

الأمم المتحدة: اتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا يشمل مكافحة خطاب الكراهية
Globallookpress
علم ليبيا
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/t9b6

قالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، إن اتفاق وقف إطلاق النار الشامل الموقع في أكتوبر 2020، يتضمن "مكافحة خطاب الكراهية" في ليبيا.

وشددت البعثة، في منشور لها على صفحتها على موقع "فيسبوك" يوم السبت، على أن "الاتفاق الذي يتضمن مكافحة خطاب الكراهية، يؤكد ضرورة محاكمة من يمارسه"، مؤكدة أنه "يمكن للكلمات أن تكون مثل الأسلحة".

إقرأ المزيد
ليبيا.. باشاغا يتهم حكومة الدبيبة بـ
ليبيا.. باشاغا يتهم حكومة الدبيبة بـ"اغتصاب السلطة واحتلال المقار الحكومية بطرابلس"

وقالت البعثة إنها تدعم التنفيذ الكامل لكافة التدابير في الاتفاق، مضيفة: "لا لخطاب الكراهية".

المصدر: "بوابة الوسط"

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا