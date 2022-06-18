تبون يجري اتصالا هاتفيا مع ماكرون

أجرى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون يوم السبت مكالمة هاتفية مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وأفاد بيان للرئاسة الجزائرية بأن المكالمة الهاتفية تطرقت إلى العلاقات الثنائية، وأن الجانبين أكدا عزمهما على تعميق هذه العلاقات، خاصة مع تقارب وجهتي نظر الرئيسين، وتوافقهما الكبير، على دفع هذه العلاقات إلى مستوى متميز، لا سيما بعد إعادة انتخاب الرئيس ماكرون، لعهدة جديدة.

وأضاف البيان أن الاتصال الهاتفي سمح باستعراض عدة ملفات، على رأسها ملفَا الساحل والوضع في ليبيا، إضافة إلى قضايا إقليمية ودولية، ذات الاهتمام المشترك.

المصدر: وسائل إعلام جزائرية