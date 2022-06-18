علاوي: هناك فرصة كبيرة لأن يصبح العراق أكبر المنتجين للطاقة الكهربائية

أكد وزير المالية العراقي علي علاوي، اليوم السبت، وجود "فرصة كبيرة" لأن يصبح العراق أكبر المنتجين للطاقة الكهربائية.

وقال في كلمة له خلال منتدى الطاقة، في بغداد: "يجب على العراق ألا يكتفي بتصدير النفط وعليه الاهتمام بتصدير الطاقة والتركيز على قطاع الكهرباء".

وأضاف، أن "العراق الآن ليس في الوضع السابق حيث يواجه مشاكل ويجب أن يصل إلى الاستراتيجيات الصحيحة".

وتابع علاوي: "خلال السنوات الـ25 المقبلة سيتغير الطلب على الطاقة، وعلينا أن نجهز لهذه الثقافة والاهتمام بالبنى التحتية الاقتصادية".

وأشار إلى "ضرورة أن تصمم السياسات الاقتصادية وفق الظروف التي تحيط بالعالم وهذه ليست مهمة سهلة. يصبح العراق أكبر المنتجين للطاقة الكهربائية".

المصدر: RT