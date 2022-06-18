 
مباشر

"شقة الزمالك".. المشدد 5 سنوات وغرامة 2 مليون جنيه ضد المتهمين في قضية "مغارة علي بابا"

أخبار العالم العربي

Sputnik
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/t97u

أصدرت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار عبد الحميد همام، اليوم السبت، حكمها ضد المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا بـ"مغارة علي بابا".

إقرأ المزيد
عمرو أديب معلقا على
عمرو أديب معلقا على "مغارة علي بابا": ذوق مالكها مرعب في الاقتناء

وقضت المحكمة بمحاكمة كل من أحمد عبد الفتاح حسن، وماجدة محمد، بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات مع تغريم كل منهما مبلغ مليون جنيه، ومصادرة الأثار المضبوطة وذلك في قضية شقة الزمالك.

وكان المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، أمر بإحالة مالك شقة الزمالك وزوجته، إلى محكمة الجنايات، لاتجارهما فى الآثار، باعتيادهما شرائها وبيعها ومبادلتها، وامتلاكهما 1384 قطعة أثرية، ترجع إلى حِقَب مختلفة من الحضارة المصرية القديمة والعصور الإسلامية وعصر أسرة محمد علي، والتي تخضع للحماية قانونا وغير المسجلة لدى المجلس الأعلى للآثار.

كما أنه لم يخطر المتهمان المجلس بها لتسجيلها خلال المدة المقررة قانونا مع علمهما بأثريتها، فضلا عن إخفائهما 119 قطعة من ممتلكات أسرة محمد علي الصادر قرار مجلس قيادة الثورة في 8 نوفمبر 1953 بمصادرتها.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا