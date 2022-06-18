ردود فعل واسعة بمواقع التواصل بعد تقليل بايدن من أهمية لقائه المرتقب مع الأمير محمد بن سلمان

أثارت تصريحات الرئيس الأمريكي، جو بايدن، الأخيرة، التي قلل فيها من أهمية لقائه المرتقب مع ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، ردود فعل واسعة بمواقع التواصل الاجتماعي.

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وتأتي هذه الردود بعد أن قال بايدن قبل صعوده إلى مروحية متوجها لقضاء عطلة نهاية الأسبوع في فيلته المطلة على المحيط: "لن ألتقي محمد بن سلمان..أنا ذاهب إلى اجتماع دولي سيشارك فيه".

وعلق الصحفي السعودي، فهد الثبيتي، على تصريحات بايدن قائلا: "قال أشغلنا الإعلام الأمريكي بها لبايدن وهل سيلتقي الأمير محمد بن سلمان المفروض من الإعلام عندنا يتعامل بنفس الكيفية ويكرر السؤال الصحيح": "بعد أن رفض الأمير محمد قبول اتصال بايدن هل سيتنازل ويلتقيه في الرياض أم أن هناك ماهو أهم في جدول الأمير ؟!".

أشغلنا الإعلام الأمريكي بها لـ #بايدن وهل سيلتقي #الأمير_محمد_بن_سلمان

المفروض من الإعلام عندنا يتعامل بنفس الكيفية ويكرر السؤال الصحيح:



بعد أن رفض الأمير محمد قبول اتصال بايدن هل سيتنازل ويلتقيه في الرياض أم أن هناك ماهو أهم في جدول الأمير ؟! — فهد الثبيتي (@al_thobity) June 17, 2022

واعتبر الإعلامي الكويتي، عبدالله الشايجي، أنه "غير مقنع وغير مجد تقليل الرئيس بايدن من أهمية اجتماعه مع ولي العهد محمد بن سلمان، بتعليقه غير المقنع بأنه لا يذهب إلى السعودية للقاء محمد بن سلمان. "بل أذهب للمشاركة (بحضور ولي العهد) في اجتماع دولي"!(وقمتان ثنائية مع الملك سلمان-وخليجية بمشاركة مصر والعراق والأردن) دولي؟!"

🚨غير مقنع وغير مجدٍ تقليل الرئيس #بايدن من أهمية اجتماعه مع ولي العهد محمد بن سلمان،بتعليقه غير المقنع بأنه لا يذهب إلى #السعودية للقاء محمد بن سلمان.

"بل أذهب للمشاركة (بحضور ولي العهد) في اجتماع دولي"!(وقمتان ثنائية مع الملك سلمان-وخليجية بمشاركة مصر والعراق والأردن)

دولي؟!🤔 pic.twitter.com/r7Ly4sNqRx — عبدالله الشايجي (@docshayji) June 17, 2022

محمد بن سلمان خلاك تجي انت بنفسك طيران 12 ساعه يا بايدن المخرف و تزور السعودية و تقابله في بلده ، السعودية بلد محوري في العالم و الطاقة تحديداً لن يعزله بايدن ولا قبله اوباما ولن يستطيع اللي يبي يجي بعدهم . — Nawaf Almutairi (@nawwaf86) June 17, 2022

الرئيس بايدن: لا اذهب للسعودية للقاء محمد بن سلمان بل للمشاركة في اجتماع دولي. pic.twitter.com/YNQMheWdOn — ZaidBenjamin زيد بنيامين (@ZaidBenjamin5) June 17, 2022

المصدر: RT