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ردود فعل واسعة بمواقع التواصل بعد تقليل بايدن من أهمية لقائه المرتقب مع الأمير محمد بن سلمان

أخبار العالم العربي

ردود فعل واسعة بمواقع التواصل بعد تقليل بايدن من أهمية لقائه المرتقب مع الأمير محمد بن سلمان
Globallookpress
جو بايدن ومحمد بن سلمان
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أثارت تصريحات الرئيس الأمريكي، جو بايدن، الأخيرة، التي قلل فيها من أهمية لقائه المرتقب مع ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، ردود فعل واسعة بمواقع التواصل الاجتماعي.

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بايدن يسعى إلى التقليل من أهمية لقائه المرتقب مع ولي العهد السعودي
بايدن يسعى إلى التقليل من أهمية لقائه المرتقب مع ولي العهد السعودي

وتأتي هذه الردود بعد أن قال بايدن  قبل صعوده إلى مروحية متوجها لقضاء عطلة نهاية الأسبوع في فيلته المطلة على المحيط: "لن ألتقي محمد بن سلمان..أنا ذاهب إلى اجتماع دولي سيشارك فيه".

وعلق الصحفي السعودي، فهد الثبيتي، على تصريحات بايدن قائلا: "قال أشغلنا الإعلام الأمريكي بها لبايدن وهل سيلتقي الأمير محمد بن سلمان المفروض من الإعلام عندنا يتعامل بنفس الكيفية ويكرر السؤال الصحيح": "بعد أن رفض الأمير محمد قبول اتصال بايدن هل سيتنازل ويلتقيه في الرياض أم أن هناك ماهو أهم في جدول الأمير ؟!".

واعتبر الإعلامي الكويتي، عبدالله الشايجي، أنه "غير مقنع وغير مجد تقليل الرئيس بايدن من أهمية اجتماعه مع ولي العهد محمد بن سلمان، بتعليقه غير المقنع بأنه لا يذهب إلى السعودية للقاء محمد بن سلمان. "بل أذهب للمشاركة (بحضور ولي العهد) في اجتماع دولي"!(وقمتان ثنائية مع الملك سلمان-وخليجية بمشاركة مصر والعراق والأردن) دولي؟!"

المصدر: RT

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