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انفجار في مخزن للذخيرة الحية تابع للجيش الموريتاني

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انفجار في مخزن للذخيرة الحية تابع للجيش الموريتاني
Globallookpress Agron Dragaj / Source: ZUMAPRESS.com
العلم الموريتاني
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أفاد الجيش الموريتاني، أمس الجمعة، بوقوع انفجار في مخزن للذخيرة الحية تابع له في مدينة بوغي بولاية لبراكنة.

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وفي بيان له، أوضح الجيش الموريتاني أن "الانفجار وقع في مخزن للذخيرة تابع للكتيبة 71 في مقاطعة بوكي، بالمنطقة العسكرية السابعة".

وأكد البيان أن "الانفجار لم يتسبب في أضرار بشرية"، دون إعطاء مزيد من التفاصيل حول أسباب الانفجار ولا عن الخسائر المادية التي خلفها.

المصدر: "صحراء ميديا"

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