وزير التخطيط الليبي يكشف لـRT حجم احتياطيات بلاده من النفط والغاز

صرح وزير التخطيط والمالية الليبي، أسامة حماد، بأن بلاده تمتلك احتياطيات كبيرة من النفط والغاز، وأن الشركات الروسية تعمل حاليا في ليبيا بتعاون وثيق مع المؤسسة الوطنية للنفط.

وذكر أن بلاده تعتبرمن الدول النفطية التي تمتلك احتياطيات كبيرة من النفط والغاز، حيث تشير اخر الاكتشافات، أن هناك احتياطي نفطي يقدر بحوالي 70 مليار برميل، فيما تشير اخر الاكتشافات كذلك لارتفاع كبير في احتياطات الغاز.

وأضاف قائلا أن: "هناك شركات روسية مثل غازبروم، وشركة تات نفط، تعمل حاليا في ليبيا في قطاع النفط، وهناك تعاون وثيق بينها وبين المؤسسة الوطنية للنفط، بعد مصادقة البرلمان الليبي على الميزانية العامة للدولة وستكون أموال مخصصة لمشروعات التنمية المتوقفة، والتي من ضمنها المشروعات المتعاقدة عليها الشركات الروسية".

وأكد عدم "مواجهة الدولة الليبية أي صعوبات مالية حيث تم اعتماد الميزانية العامة بفائض مالي لهذا العام، وقد ساعدت اسعار النفط المرتفعة في تحقيق هذا الفائض المالي، حيث تمثل إيرادات النفط حوالي 90% من إجمالي الإيرادات".

وعزا سبب انخفاض التبادل التجاري بين ليبيا وروسيا خلال السنوات الأخيرة إلى عدم الاستقرار الأمني والسياسي في ليبيا.

وقال: "تتطلع الحكومة الليبية بعد نيلها الثقة من البرلمان والمصادقة على الميزانية العامة لاعادة النشاط للتبادل التجاري بين روسيا وليبيا".

وشدد على أن الحكومة الليبية " تولي أهمية إلى رفع التجميد بمساعدة الدول الصديقة ذات العضوية بمجلس الأمن، فيما يتعلق بالاحتياطيات الليبية الخاصة بالمؤسسة الليبية للاستثمار المجمدة منذ عام 2011".

المصدر: RT