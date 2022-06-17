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السعودية.. القبض على 12 وافدا بتهم نصب واحتيال

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السعودية.. القبض على 12 وافدا بتهم نصب واحتيال
Gettyimages.ru
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أعلنت شرطة منطقة الرياض القبض على 12 وافدا ومقيما لارتكابهم عمليات نصب واحتيال، تمثلت في إنشاء وبث روابط إلكترونية وهمية مشابهة لإحدى المنصات الحكومية.

وبينت الشرطة أن المقبوض عليهم 12 وافدا من الجنسية اليمنية، 6 مخالفين لنظام أمن الحدود، و6 مقيمين مخالفين لنظام الإقامة، وقاموا بالاستيلاء على الأموال من ضحاياهم، وتحويلها إلى خارج المملكة، مستخدمين وحدة سكنية بمدينة الرياض مقرا لجرائمهم.

وضُبط بحوزتهم 33 هاتفا متنقلا، و15.616 ريالا سعوديا، وجرى إيقافهم، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

المصدر: "سبق"

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