السعودية.. القبض على 12 وافدا بتهم نصب واحتيال

أعلنت شرطة منطقة الرياض القبض على 12 وافدا ومقيما لارتكابهم عمليات نصب واحتيال، تمثلت في إنشاء وبث روابط إلكترونية وهمية مشابهة لإحدى المنصات الحكومية.

وبينت الشرطة أن المقبوض عليهم 12 وافدا من الجنسية اليمنية، 6 مخالفين لنظام أمن الحدود، و6 مقيمين مخالفين لنظام الإقامة، وقاموا بالاستيلاء على الأموال من ضحاياهم، وتحويلها إلى خارج المملكة، مستخدمين وحدة سكنية بمدينة الرياض مقرا لجرائمهم.

شرطة الرياض تقبض على (12) وافدًا من الجنسية اليمنية و(6) مخالفين لنظام أمن الحدود و(6) مقيمين مخالفين لنظام الإقامة لارتكابهم عمليات نصب واحتيال pic.twitter.com/oc779dQwRB — الأمن العام (@security_gov) June 17, 2022

وضُبط بحوزتهم 33 هاتفا متنقلا، و15.616 ريالا سعوديا، وجرى إيقافهم، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

المصدر: "سبق"