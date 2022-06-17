 
مباشر

مفتي القدس: هناك مطالبات في الكنيست الإسرائيلي بهدم المسجد الأقصى المبارك

أخبار العالم العربي

مفتي القدس: هناك مطالبات في الكنيست الإسرائيلي بهدم المسجد الأقصى المبارك
RT / youtube
الشيخ محمد حسين المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/t951

قال الشيخ محمد حسين، المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، إن المواطن الفلسطيني هو صاحب الحق الشرعي في القدس.

وأضاف محمد حسين خلال لقاء مع برنامج "نظرة" على قناة "صدى البلد" المصرية أن هناك مطالبات في الكنيست الإسرائيلي بهدم المسجد الأقصى المبارك.

وأكد المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية أن المحتل الإسرائيلي يعتدى على الأماكن الإسلامية وكذا المسيحية في القدس.

وأوضح أن "المستوطنين اليهود لا يجرؤون على اقتحام الأقصى إلا بحماية قوات الاحتلال".

المصدر: موقع "صدى البلد" المصري

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا