مفتي القدس: هناك مطالبات في الكنيست الإسرائيلي بهدم المسجد الأقصى المبارك

قال الشيخ محمد حسين، المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، إن المواطن الفلسطيني هو صاحب الحق الشرعي في القدس.

وأضاف محمد حسين خلال لقاء مع برنامج "نظرة" على قناة "صدى البلد" المصرية أن هناك مطالبات في الكنيست الإسرائيلي بهدم المسجد الأقصى المبارك.

وأكد المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية أن المحتل الإسرائيلي يعتدى على الأماكن الإسلامية وكذا المسيحية في القدس.

وأوضح أن "المستوطنين اليهود لا يجرؤون على اقتحام الأقصى إلا بحماية قوات الاحتلال".

المصدر: موقع "صدى البلد" المصري