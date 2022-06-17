تونس.. "النهضة" تدعم مطالب "التونسي للشغل" وتدين "أشكال العنف" ضده

أدانت "حركة النهضة" التونسية "كافة أشكال العنف المادي أو اللفظي التي تتعرض لها قيادة الاتحاد العام التونسي للشغل"، وأعلنت دعمها "للمطالب المشروعة للشغالين".

وفي بيان نشرته عبر صفحتها في "فيسبوك" قالت الحركة إنها "تدعم المطالب المشروعة للشغالين واحترام الحق النقابي وتدين كافة أشكال العنف المادي أو اللفظي التي تتعرض لها قيادة الاتحاد العام التونسي للشغل، وقادة الأحزاب والجبهات الذين يتصدون للانقلاب وخياراته، لإنقاذ البلاد من المصير المجهول خاصة بعد تفاقم الاستبداد والبطالة والفقر والعزلة الدولية".

وفي البيان الذي جاء بعد اجتماع مكتبها التنفيذي قالت الحركة، إن "أوضاع البلاد تزداد منذ الانقلاب تأزما سياسيا واحتقانا اجتماعيا بسبب فشل النظام في خياراته وانقلابه على الديمقراطية ومؤسساتها وإمعانه في الاستحواذ على كل السلط".

كذلك أدانت الحركة ما وصفته بـ "إدمان السلطة على إحالة معارضين سياسيين على المحاكم العسكرية وتسليط عقوبات عليهم قصد إقصائهم من الحياة السياسية".

وجددت الحركة دعمها للقضاة "في معركتهم من أجل فرض استقلالية السلطة القضائية واحترام القضاة وهياكلهم الشرعية ورفع المظلمة المسلطة عليهم"، وطالبت بإبعاد القضاء "عن كل توظيف سياسي لتصفية الخصوم السياسيين للانقلاب".

وختمت الحركة ببيانها باستنكار "مساعي سلطة الانقلاب عبر هيئة الانتخابات التابعة لها لتجريم الموقف الداعي إلى مقاطعة مهزلة الاستفتاء معلوم النتائج" حسب تعابير الحركة في بيانها.

المصدر: RT