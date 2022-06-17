مصر.. حسن راتب وعلاء حسانين يطعنان في حكم سجنهما بقضية "الآثار الكبرى"

تقدم البرلماني السابق علاء حسانين ورجل الأعمال المصري حسن راتب، بطعن أمام محكمة النقض في الحكم بسجنهما في القضية المعروفة إعلاميا بـ"الآثار الكبرى" أو "نائب الجن".

وتقدم أحمد يحي محامي علاء حسانين بالطعن بطعن أمام محكمة النقض على الحكم الصادر ضده وثلاثة متهمين بالقضية، من محكمة جنايات شمال القاهرة الدائرة 9 جنايات، بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات وغرامة لكلا منهما بمبلغ مالي مليون جنيه، وذلك عما أسند إليهم من اتهامات.

كما تقدم فتحي سرور المحامي، أيضا بطعن على الحكم أمام محكم وكيلا عن المتهم حسن كامل راتب حسن، والتي قضت المحكمة بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات والغرامة مليون جنيه.

كما تم التحفظ على مواقع الحفر الأربعة لحين قيام المجلس الأعلى للآثار بإجراء أعمال الحفائر على نفقة المحكوم عليهم ومصادرة المضبوطات جميعها والأدوات والآلات والمعدات المضبوطة.

وكانت النيابة العامة بممصر قد وجهت لحسن راتب تهمة تمويل النائب علاء حسانين بملايين الجنيهات و"عصابته" للتنقيب عن الآثار والاتجار فيها، كما وجهت لعلاء حسانين والمتهمين الآخرين وعددهم 19 متهما، تهمة التنقيب عن الآثار داخل المحافظات المصرية والاتجار فيها وتهريبها للخارج.

المصدر: "صدى البلد"