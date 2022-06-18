مصر.. مقاطع فيديو ضمن أدلة ضد قياديين في جماعة الإخوان

وجهت جهات التحقيق المصرية لقياديين إخوانيين اتهامات بتولي قيادة في جماعة إرهابية بهدف تعطيل العمل بالدستور، ومحاولة قلب نظام الحكم، وذلك بعد أدلة جديدة منها مقاطع فيديو.

وذكر موقع "القاهرة 24" أنه حصل على تقرير الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية، في وزارة الداخلية، وفيه تفاصيل جديدة في قضية اتهام الأمين العام وعضو مكتب الإرشاد لجماعة الإخوان، محمود حسين أحمد حسين، ، وعضو مجلس الشورى في الـجماعة، مدحت الحداد، وآخرين، "بتهريب أموال للخارج وتمويل الإرهاب، والانضمام إلى جماعة إرهابية".

وأظهرت التحقيقات أن "المتهمين هربوا أموالا عن طريق بعض المتهمين الذين يعملون داخل شركة مصر للطيران".

وأوضح الموقع أن مـقـاطع مرئيــة تخـص المتهمـين: محمـود حسين أحمـد حسـين، ومـدحت أحمـد محمـود الحـداد، أظهرت مـدى صـلتهم التنظيمية بجماعـة الإخـوان.

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وحسب تقرير الأدلة الجنائية الذي نشر فحواه "القاهرة 24" فإن هناك 3 مقاطع مرئية:

الأول: مدته نحو 7 دقائق، وهو بعنوان "بعـد 90 عاما من تأسيس جماعة الإخوان المسلمين، ماذا قدمت الجماعة للشعوب الإسلامية؟".

وتحدث الحداد في ذلك المقطع بصفته عضو مكتب الشـورى العام لجماعة الإخوان، عبر برنامج تليفزيوني في قناة "مكملين" الفضائية.

الثاني: مدته نحو 3 دقائق، بعنوان: "جماعـة الإخوان تدعو لحوار وطني شـامل للخروج من الأزمة السياسـية" وتحـدث فيـه الحداد، بذات الصفة السابقة، عبـر قناة "مكملين" الفضائية.

الثالث: مدته ساعة و34 دقيقة، بعنوان: "لقاء الدكتور محمود حسـين الأمين العام لجماعة الإخوان المسلمين مع الإعلامي محمد ناصر"، وحسب التقرير فقد تحدث فيه محمود حسين أحمد حسين، بصفته الأمين العام لجماعة الإخوان المسلمين، عبر القناة ذاتها.

وذكر الموقع أن جهات التحقيق "وجهت للمتهمين اتهامات بتوليهم القيادة في جماعة إرهابية الغرض منها تعطيل العمل بالدستور، ومحاولة قلب نظام الحكم، والتعدي على المنشآت العامة والخاصة، وتحريض المواطنين على العنف، والتعدي على أفراد الجيش والشرطة، وترويع المواطنين والآمنين".

وأشار الموقع إلى أن جهات التحقيق أمرت بإحالة القضية إلى محكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف القاهرة، مع استمرار حبس المتهمين احتياطيا.

المصدر: "القاهرة 24"