مصر.. إحباط تهريب تبغ مشبع بالمخدرات وكميات كبيرة من مستحضرات التجميل

تمكن رجال الجمارك بمطار القاهرة من إحباط محاولتين لتهريب تبغ مشبع بالمخدرات وكميات كبيرة من مستحضرات التجميل.

وفي المحاولة الأولى وأثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب على طائرة مصر للطيران، اشتبه مأمور الجمرك في راكب مصري الجنسية قادم من باريس، وبتمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة X-RAY لوحظ وجود كثافات عضوية داخل الحقائب.

وبتفتيش الراكب وحقائبه تبين وجود علبة سجائر بداخلها 38 قرصا من عقار الترامادول المخدر.

أما في المحاولة الثانية وأثناء إنهاء اجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طائرة مصر للطيران القادمة من بيروت، تمكنت شرطة الحدود من حجز كميات كبيرة من مستحضرات التجميل بلغت 660 عبوة متنوعة الأشكال والاحجام والأنواع وأيضا 10 تليفون محمول بحوزه أحد الركاب.

وقررت إدارة الجمارك اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي وتحريز المضبوطات.

المصدر: "اليوم السابع"