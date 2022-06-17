بوتين يحدد سببا وراء تعزيز العلاقات مع الصين

أشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى أن التبادل التجاري بين روسيا والصين سيبلغ هذا العام مستويات قياسية.

وأكد أن روسيا ستواصل تنمية وتطوير علاقاتها مع الصين، وقال: "حجم تجارتنا مع الصين يبلغ 140 مليار دولار وسوف ينمو هذا العام على الأرجح، ويبلغ رقما قياسيا. ليس لأن الوضع السياسي الحالي يجبرنا على ذلك، بل لأننا نستهدف ذلك. هكذا تتطور الصورة في العالم: إنه أمر مثير للاهتمام ومربح بالنسبة لنا أن نتعاون مع الصين، خاصة وأن علاقات الثقة لدينا مستقرة للغاية على الصعيد السياسي".

وشدد على أن روسيا تطور علاقاتها مع الصين ليس انطلاقا من الأحداث الأخيرة، بل لأن مراكز النمو الجديدة في آسيا والصين.

المصدر: RT