إعلامي يهاجم آخر على الهواء بعد توقعه بأيام سوداء وكارثة قادمة في مصر

هاجم الإعلامي المصري مصطفى بكري، مقالا للكاتب الصحفي عماد الدين أديب الذي تحدث خلاله حول توقعاته بحدوث حالة من عدم الاستقرار في مصر بسبب العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وقال "بكري" خلال برنامج "حقائق وأسرار"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الخميس: "أعاتب على زميلنا الكاتب الصحفي عماد الدين أديب، بعد رصده سيناريوهات سوداء قادمة، وحديثه عن عدم من الاستقرار والفوضى"، متسائلا: "ماذا يعني هذا الكلام، وفي مصلحة من نشر هذه التوقعات غير المنطقية، الكلام ده غير صحيح، خلي ثقتنا في بلدنا قوية، هو مفيش بلد وشعب وجيش، إحنا في 67 بكل البلاوي تحملوا الأزمة ووقفوا مع جمال عبد الناصر لثقتهم فيه".

وأضاف: "الشعب عنده ثقة في السيسي، فيه ناس ساعات بتزعل لكن وقت الجد لا، لو الرئيس السيسي قال همشي الشعب هيخرج يقوله ابقى لأنك صادق، فيه وزراء المفروض يمشوا اه، فيه محافظين مشوفناش وشهم اه، لكن إحنا عندنا زعيم وطني أنجز في 8 سنوات ما لم ينجز في 40 سنة، لدينا قائد لا ينام، يحل مشكلات 100 مليون".

وأردف "لا أنكر إن فيه مشكلات وأولها مشكلة البناء اللي رئيس الوزراء مش عايز يرد علينا لغاية دلوقتي، والله فيه مقاول بيشتغل سائق توك توك، بقول لرئيس الوزراء حضرتك بطيء في القرارات ولازم تتحرك".

ووجه بكري الشكر إلى الرئيس السيسي على قرار تأجيل تطبيق زيادة الكهرباء قائلا "نشكرك إنك بتسمع صوت الناس، وعندنا أمل إنها تتأجل أكتر من مرة، الناس عايزة تعيش ومش عايزة غير الستر"، مردفا: "الرئيس السيسي بيشتغل بإخلاص وضمير ولا نملك له إلا الدعاء".

المصدر: صدى البلد