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مصر.. مسؤول يكشف عن مفاجأة حول العقار المنهار واستخراج 6 جثث

أخبار العالم العربي

مصر.. مسؤول يكشف عن مفاجأة حول العقار المنهار واستخراج 6 جثث
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قال نائب محافظ القاهرة للمنطقة الغربية في مصر إبراهيم عبد الهادي، إن العقار المنهار بحي الوايلي في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة ذو طراز معماري، وكان قد صدر له قرار ترميم.

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وأضاف نائب محافظ القاهرة في تصريحات صباح اليوم الجمعة أن مالك العقار لم ينفذ قرار الترميم، حيث جار رفع الأنقاض من خلال الحماية المدنية والمحافظة، وتم غلق الشارع لتسهيل العمل وحماية المشاة.

وتفقد محافظ القاهرة أعمال رفع الأنقاض والبحث عن الناجين أسفل العقار رقم 1 حارة حسين شاهين بشارع طور سيناء بحي الوايلي.

وتلقت إدارة الحماية المدنية بالقاهرة بلاغا يفيد بانهيار عقار قديم مكون من 5 أدوار.. وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية إلى هناك، وفرضت القوات الأمنية طوقًا أمنيًا حول موقع المنزل، وبدأت أعمال رفع الأنقاض.

واستخرج رجال الإنقاذ البري 6 جثث من أسفل ركام المنزل المنهار، وقامت سيارات الإسعاف بنقلها إلى المشرحة.

المصدر: المصري اليوم

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