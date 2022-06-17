السعودية تعلق على قرار المحكمة الدولية في قضية الحريري بحق عضوين من "حزب الله " اللبناني

دعت السعودية المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته تجاه لبنان، مرحبة بحكم المحكمة الدولية بحق عضوين في "حزب الله" لدورهما باغتيال رئيس الحكومة الأسبق رفيق الحريري.

وقالت وزارة الخارجية السعودية في بيان: "نرحب بالحكم الصادر بالإجماع عن المحكمة الدولية الخاصة بلبنان​، بحق عميلين تابعين لميليشيا "​حزب الله​" الإرهابي، لدورهما في الهجوم الإرهابي الذي تسبب في مقتل اثنين وعشرين شخصا، من بينهم رئيس الوزراء الأسبق ​رفيق الحريري​، وجرح 226 شخصا".

ودعت المجتمع الدولي​ إلى "الاضطلاع بمسؤولياته تجاه لبنان وشعبه الشقيق، الذي يعاني من الممارسات الإرهابية العبثية للمليشيا المدعومة من ​إيران​، والعمل على تطبيق القرارات الدولية الخاصة بلبنان، وتتبع الجناة الذين أسهموا عمدا في إزهاق أرواح الأبرياء، مما تسبب بفوضى غير مسبوقة في هذا البلد الشقيق، والقبض عليهم إحقاقا للعدالة، ونزع فتيل الأزمات التي يعيشها لبنان وشعبه خلال العقود القليلة الماضية بسبب ممارساتهم الإرهابية".

المملكة ترحب بالحكم الصادر بالإجماع عن المحكمة الخاصة بلبنان بحق عملاء تابعين لميليشيا حزب الله الإرهابي pic.twitter.com/AmDlNRXb2H — وزارة الخارجية 🇸🇦 (@KSAMOFA) June 17, 2022

وكانت غرفة الاستئناف في ​المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، قد أصدرت أمس، قرار النطق بحكم العقوبة في قضية المدعي العام ضد المتهمين في قضية اغتيال الحريري في 14 فبراير 2005، حسن مرعي وحسين عنيسي.

وفرضت الغرفة بالإجماع عليهما عقوبة السجن المؤبد، وهي أشد العقوبات المنصوص عليها في النظام الأساسي والقواعد، وذلك عن كل جريمة من الجرائم الخمس التي أدينا بها، وقررت أن تنفذ العقوبات في الوقت ذاته.

المصدر: RT