رسالة لمن يهمه الأمر.. قراءة لتصريح بن سلمان عن "العلاقات الدافئة مثل طقس الرياض" مع روسيا

لقي وصف وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان علاقات المملكة بروسيا بأنها "دافئة مثل طقس الرياض"، انتشارا واسعا بين رواد موقع التواصل "تويتر".

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وكانت وسائل الإعلام السعودية قد تداولت تأكيد وزير الطاقة السعودي على هامش مشاركته في منتدى سان بطرسبوغ الاقتصادي، أن العلاقات بين السعودية وروسيا "دافئة مثل طقس الرياض".

وقالت صحيفة "عكاظ" إن تصريح وزير الطاقة الأمير عبد العزيز بن سلمان تزامن مع "محادثات أجراها مع نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك في منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي في روسيا" يوم الخميس.

ونشر عدد كبير من رواد موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" نص التصريح اللافت باللغتين العربية والإنجليزية.

وأضاف أحد النشطاء تعليقا على نص تصريح وزير الطاقة السعودي يقول: "رسالة لمن يهمه الأمر"، ما يحمل معان عن أبعاد هامة رأى النشطاء أنها مختزنة في تعبير وزير الطاقة السعودي، خاصة مع الزيارة المرتقبة للرئيس الأمريكي جو بايدن إلى الرياض، وفي ضوء أزمة الطاقة الحالية وارتفاع أسعارها الكبير، ومحاولة واشنطن والدول الغربية الأخرى الضغط كي ترفع الدول الكبرى المنتجة للنفط إنتاجها سعيا إلى خفض أسعاره وتعويض الإمدادات الروسية التي يحاول الغرب فرض حظر عليها على خلفية العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.

المصدر: تويتر + عكاظ