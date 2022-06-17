مراسلتنا: مقتل ثلاثة فلسطينيين برصاص إسرائيلي في جنين

أفادت مراسلتنا بأن وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت مقتل 3 شبان فلسطينيين إثر تعرض مركبة فلسطينية في جنين لإطلاق نار من قبل قوات إسرائيلية داهمت المنطقة، وجرحت 10 آخرين لاحقا.

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ونقلت وكالة أنباء معا عن مصادر محاية أن قوة خاصة إسرائيلية تسللت على الحي الشرقي في مدينة جنين فجر الجمعة، وأطلق أفرادها النار على مركبة فلسطينية كان بها 3 شبان فلسطينيين ما أدى على مقتلهم على الفور.

وذُكر أن الشبان الثلاثة القتلى في عملية الاقتحام الإسرائيلية لمدينة جنين هم "يوسف ناصر صلاح وعمره 23 عاما، وليث صلاح أبو سرور، 24 عاما وبراء كمال لحلوح، 24 عاما"، فيما وُصفت عملية قتل الشبان الثلاثة بأنها اغتيال.

وأفيد في وقت لاحق، نقلا عن مصادر محلية بأن مواجهات عنيفة اندلعت في المنطقة، أطلق خلالها الجنود الإسرائيليون النار على الشباب ما أدى إلى إصابة 10 منهم، جرى نقلهم إلى المستشفى.

كما ذُكر أن القوات الإسرائيلية داهمت منزل المواطن الفلسطيني موسى العجاوي في الحي الشرقي وقامت بتفتيشه والعبث بمحتوياته.

المصدر: معا + RT