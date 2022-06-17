ترحيب فلسطيني بإدانة روسيا للعدوان الإسرائيلي على سوريا

رحب فهد سليمان، نائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، بموقف روسيا من العدوان الإسرائيلي على مطار دمشق والأراضي السورية.

وكانت الخارجية الروسية قد أصدرت بيانا أدانت فيه العمل العدواني الإسرائيلي على مطار دمشق المدني وما ألحقه به من أضرار، بما في ذلك تعطيل الإمدادات الإنسانية للشعب السوري، ودعت إلى وقفها ووقف كل أشكال العدوان عليها والتدخلات الخارجية غير المشروعة، والتأكيد على حق الشعب السوري في الأمن والاستقرار ووحدة أراضيه.

إقرأ المزيد

وقال فهد سليمان إن الموقف الروسي في إدانته للعدوان الإسرائيلي على سوريا يشكل تعبيرا صادقا عن مدى التزام موسكو بمبادئ الصداقة بين الشعوب والدول وفق القوانين الدولية.

كما يؤكد الحرص الروسي على توفير الأمن والاستقرار للمنطقة مقابل الدعم الأميركي وانحياز واشنطن المكشوف للأعمال العدوانية الإسرائيلية بدعاوى كاذبة ومبررات مغلوطة كحق "إسرائيل" في الدفاع عن الذات، في الوقت الذي مازالت فيه دولة الاحتلال تحتل الضفة الغربية وقطاع غزة والجولان العربي السوري وأجزاء من جنوب لبنان، وتتمرد على قرارات الشرعية الدولية الداعية إلى الانسحاب من كافة الأراضي العربية المحتلة بالحرب العدوانية في حزيران 1967.

وختم فهد سليمان، مثمنا الموقف الروسي المبدئي من القضايا العربية وخاصة القضية الفلسطينية والحقوق الوطنية المشروعة لشعبها، وحق الشعوب العربية في استرداد كل شبرٍ من أرضها المحتلة على يد جيش الاحتلال الإسرائيلي.

المصدر: RT