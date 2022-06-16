مصر.. ضبط متهم بالغناء والاستعراض داخل مسجد بالقليوبية

ضبطت النيابة العامة المصرية متهما بالغناء والاستعراض داخل مسجد بالقليوبية عقب تداول فيديو للحادث على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتم التعرف وضبط أحد الأشخاص يقوم بالغناء وببعض الحركات الإستعراضية بصورة ساخرة داخل أحد المساجد كانت تتم أعمال الصيانة والترميم داخله مستغلا تواجده بالمسجد.

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وذكر بيان للنيابة العامة فى مصر إن وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام رصدت تداول مقطع الشاب داخل مسجد، وهو ما تزامن مع ورود محضر من إدارة البحث الجنائي بالإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية حيث تم رصد حساب المتهم على موقع (تيك توك) وتحديد بياناته، فباشرت النيابة العامة تحقيقاتها وأمرت بضبطه وإحضاره.

ناصرحاتم - القاهرة

المصدر: RT