 
مباشر

السعودية.. ولي العهد يجتمع مع وزير الدفاع الماليزي

أخبار العالم العربي

السعودية.. ولي العهد يجتمع مع وزير الدفاع الماليزي
Gettyimages.ru
السعودية.. ولي العهد يجتمع مع وزير الدفاع الماليزي
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/t8ve

اجتمع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان يوم الخميس مع وزير الدفاع الماليزي هشام الدين حسين.

وجرى خلال الاجتماع استعراض أوجه التعاون الثنائي بين البلدين، خاصة في المجالات الدفاعية، والسبل الكفيلة بتطويره.

حضر الاجتماع وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبد العزيز، ونائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز، ورئيس هيئة الأركان العامة الفريق أول ركن فياض الرويلي، ومساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية الدكتور خالد البياري، ومدير عام مكتب وزير الدفاع الدكتور هشام آل الشيخ، والمستشار العسكري لوزير الدفاع اللواء المهندس ركن طلال العتيبي.

فيما حضر من الجانب الماليزي أمين عام وزارة الدفاع معيذ بن عبدالعزيز، وقائد القوات المسلحة الفريق أول حاج أفندي بن بوانج، ونائبة أمين عام وزارة الدفاع الدكتورة شهرزاد بنت حاج أحمد، ومدير عام استخبارات الدفاع بالقوات المسلحة الفريق أحمد نوريحان بن جلال، والرئيس التنفيذي لمجلس صندوق القوات المسلحة أحمد ناظم بن عبد الرحمن.

المصدر: صحيفة "عكاظ" السعودية

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا