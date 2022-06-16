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مصر.. رئيس لجنة العفو الرئاسي يوضح لـRT ضوابط العفو عن المحكومين

أخبار العالم العربي

مصر.. رئيس لجنة العفو الرئاسي يوضح لـRT ضوابط العفو عن المحكومين
RT
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قال عضو مجلس النواب المصري، ورئيس لجنة العفو الرئاسي، طارق الخولي، إن هناك ضابطين مهمين في تفعيل العفو الرئاسي يتم بموجبهما تحديد المشمولين به.

وأوضح الخولي أن "هناك ضابطين مهمين في تفعيل العفو الرئاسي يتم تحديد المفرج عنهم من خلالهما: أولهما أن لايكون المتقدم لطلب العفو تلوثت يديه في إراقة الدماء. وثانيهما أن لايكون قد شارك فى عمل عنيف، منوها أن الفترة القادمة سوف تشهد المزيد من قرارات العفو وأن اللجنة تعمل بكل طاقتها بالتنسيق مع الأجهزة المعنية لتفعيل قرارت العفو". 

مصر.. رئيس لجنة العفو الرئاسي يوضح لـRT ضوابط العفو عن المحكومين
RT

مصر.. رئيس لجنة العفو الرئاسي يوضح لـRT ضوابط العفو عن المحكومين
RT

وأضاف أن هناك مجموعة جديدة من المحكوم عليهم أفرج عنهم اليوم وتم إخلاء سبيل مجموعة أخرى من المحبوسين احتياطيا، قائلا:"تتوالي بشائر الخير اليوم بالإفراج بالعفو الرئاسى عن مجموعة جديدة من المحكوم عليهم، بالإضافة إلى إخلاء سبيل مجموعة أخرى من المحبوسين احتياطيا".

وكان الخولي قال من قبل إن الشارع السياسي يشعر بحالة من الارتياح نتيجة قرارات العفو الرئاسي خلال هذه الفترة.

ناصرحاتم - القاهرة

المصدر: RT

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