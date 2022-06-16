ملكة جمال العراق السابقة تدعو العالم لمحاسبة بغداد بعد القانون الخاص بإسرائيل

دعت ملكة جمال العراق لعام 2017 سارة عيدان دول العالم إلى محاسبة السلطات العراقية على خلفية إقرار البرلمان قانون "تجريم التطبيع" مع إسرائيل الذي وصفته بأنه "معاد للسامية".

وقالت عيدان في مقال رأي نشر على صحيفة Algemeiner ومقرها نيويورك، إن "العالم يجب أن يحاسب الحكومة العراقية في حال تطبيق هذا القانون المعادي للسامية والعنصري والمثير للصراع".

وأضافت أن "العالم يخاطر بخسارة العراق ثقافيا وسياسيا لصالح محور المقاومة الذي تقوده إيران، والذي يعارض الديمقراطية وحقوق الإنسان".

وكانت عيدان واجهت هجوما شرسا وتهديدات بالقتل منذ أن نشرت صورا لها مع ملكة جمال إسرائيل عدار غاندلزمان خلال الاستعدادات لمسابقة ملكة جمال العالم لعام 2017 في لاس فيغاس.

وحينها طالب نواب عراقيون البرلمان بسحب الجنسية العراقية منها بعد تصريحات لها في الأمم المتحدة في يوليو 2019، انتقدت فيها بلدها الأم لعدم دعمها بعد تلقيها تهديدات بالقتل.

وذكرت عيدان، التي تحمل الجنسيتين العراقية والأمريكية، أن قانون "تجريم التطبيع" القاضي بإعدام أي شخص يتصل بإسرائيل "يجب أن لا يستمر وأن تكون هناك عواقب" لإقراره.

وأقر البرلمان العراقي الشهر الماضي قانونا يحظر تطبيع العلاقات مع إسرائيل، طرح من قبل رجل الدين الشيعي النافذ مقتدى الصدر الذي فاز حزبه بالمركز الأول في انتخابات أكتوبر الماضي.

المصدر: صحيفة Algemeiner