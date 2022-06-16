السعودية.. السجن وغرامة 500 ألف ريال عقوبة إساءة معاملة كبار السن

أعلنت النيابة العامة السعودية أنها أقرّت "نظام حقوق كبير السن ورعايته" الذي يحوكم إجراءات التعامل مع هذه الفئة من المجتمع.

وأوضحت النيابة العامة في تغريدة عبر "تويتر" بمناسبة اليوم العالمي للتوعية بشأن إساءة معاملة المسنين، أن المادة الثالثة من النظام كفلت لكبير السن حق العيش مع أسرته، وعليها إيواؤه ورعايته، وتكون المسؤولية في ذلك على أفراد الأسرة وفقا للتسلسل المنصوص عليه في المادة السادسة من النظام.

أولت المملكة العربية السعودية كبير السن بحماية فائقة وعناية مخصصة، وأقرت في هذا الباب "نظام حقوق كبير السن ورعايته" والذي يحوكم إجراءات التعامل مع هذه الفئة الغالية من المجتمع.#اليوم_العالمي_للتوعية_بشأن_عدم_إساءة_معاملة_كبار_السن#النيابة_العامةpic.twitter.com/rlGbwNUlYk — النيابة العامة (@bip_ksa) June 15, 2022

وأشارت إلى أن النظام في المادة الـ15، شدد على أنه يحظر على العائل التصرف في مال كبير السن دون موافقته، ويحظر الإخلال عمدا بحماية حقوق كبير السن المحتاج ورعايته، كما تُحظر إساءة التصرف عمدا في مال كبير السن لمن أوكلت إليه سلطة التصرف.

وذكرت النيابة العامة أن النظام حدد عقوبات من يخالف "نظام حقوق كبير السن ورعايته" بالسجن مدة تصل إلى سنة، وغرامة تصل إلى 500 ألف ريال سعودي.

المصدر: RT