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"التاريخ لن يرحم".. الحريري يعلق على قرار المحكمة الدولية في قضية اغتيال والده

أخبار العالم العربي

AP
رئيس تيار المستقبل في لبنان سعد الحريري
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علق رئيس تيار المستقبل في لبنان سعد الحريري على قرار المحكمة الدولية الخاصة بقضية اغتيال والده رفيق الحريري الذي صدر يوم الخميس.

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ووصف سعد الحريري قرار المحكمة الذي قضى بالسجن مدى الحياة لعضون من حزب الله اللذين أدينا في عملية الاغتيال حسن مرعي، وحسين عنيسي، بالأوضح لإدانة حزب الله كمجرم.

وقال سعد الحريري في تغريدات على حسابه في تويتر: "بعد إدانة سليم عياش بجريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري ورفاقه، فرضت غرفة الاستئناف في المحكمة الدولية بالإجماع عقوبة السجن المؤبد على عنصرين آخرين من حزب الله هما حسن مرعي وحسين عنيسي".

وأضاف: "العقوبة هي الأشد المنصوص عليها في النظام الأساسي والقواعد المعتمدة في المحكمة، لكنها الأوضح لجهة إدانة حزب الله كجهة مسؤولة عن تنظيم الجريمة وتنفيذها والجهة التي لا يمكن أن تتهرب من مسؤولية تسليم المدانين وتنفيذ العقوبة بحقهم".

وأفاد سعد الحريري بأن "التاريخ لن يرحم".

المصدر: RT

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