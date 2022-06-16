المغرب.. إحباط تهريب "الحسون" إلى الجزائر

تمكنت الشرطة بولاية أمن وجدة في المغرب من توقيف 4 أشخاص بينهم جزائري، للاشتباه في تورطهم في حيازة وتهريب أسراب مهمة من الطيور من فصيلة "الحسون".

وقد جرى تنفيذ هذه العملية بمنزل كائن بحي كولوج بمدينة وجدة، حيث أسفرت إجراءات التفتيش عن حجز 60 قفصا تحتوي على 2400 طائر من فصيلة "الحسون".

وأفاد مصدر لموقع "هسبريس" بأن الطيور المحجوزة كان يتم تجميعها في ظروف منافية للشروط البيطرية وتشكل تهديدا لحياة هذا النوع من الطيور وذلك في أفق الترتيب لمحاولة تهريبها نحو الجزائر.

وقد جرى إخضاع المشتبه فيهم الأربعة لبحث قضائي من قبل المصلحة الولائية للشرطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة المختصة فيما تم إشعار مصالح المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر وتسليمها الطيور المحجوزة التي تنتمي إلى فصيلة محمية من الانقراض ويمنع صيدها أو تصديرها.

المصدر: موقع "هسبريس" المغربي