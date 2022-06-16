اتحاد الشغل التونسي للحكومة: إذا أردتم التفاوض تفضّلوا.. غير ذلك لن نتراجع

قال الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي عبر برنامج "ميدي شو" على إذاعة موزاييك يوم الخميس، إن الإضراب ليس غاية في حدّ ذاته بل هو وسيلة.

وشدد الطبوبي على أن "الاتحاد سعى لإيجاد حل، على اعتبار أن غايته لم تكن الإضراب".

وقال: "غايتنا ليس الإضراب، والدليل على ذلك حتى في الساعات الأخيرة كنا حاضرين للحوار مع الحكومة".

وأشار الطبوبي إلى أنه وقبل إصدار برقية الإضراب، اتصل أكثر من 6 مرات برئيسة الحكومة وكاتبها العام ووزير الشؤون الاجتماعية، للاتفاق على جلسة حوارية، لكن دون رد.

وبخصوص التفاوض مع صندوق النقد الدولي، طالب الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل الحكومة بإطلاع الاتحاد بصفة رسمية الوثيقة التي قدموها إلى النقد الدولي بجميع تفاصيلها.

وتابع: "إذا أردتم التفاوض تفضلوا.. غير ذلك لن نتراجع".

المصدر: "موزاييك"