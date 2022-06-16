المدعي العام الروسي يوقع اتفاقا للتعاون مع نظيره المصري

عقد المدعي العام الروسي إيغور كراسنوف على هامش منتدى بطرسبرغ الاقتصادي الدولي اجتماعا مع نظيريه المصري حمادة الصاوي، ووقع الجانبان على برنامج تعاون للعامين المقبلين.

وشدد كراسنوف على أن روسيا لديها العديد من الأصدقاء المخلصين لمبادئ الشرعية والعدالة، ويتعاونون لمواجهة التحديات بشكل فعال.

وأكد ارتياح روسيا لحقيقة أنه في ظل ظروف الوضع الدولي الصعب، يتطور التفاعل البناء بين أجهزة الادعاء في روسيا ومصر، وتتزايد الاتصالات المثمرة بشأن القضايا الأكثر إلحاحا.

كما تطرق إلى قضايا الإقامة الآمنة للسياح الروس في منتجعات مصر، مشيرا إلى أهمية ضمان سلامتهم وتقديم المساعدة الطبية المؤهلة وفي الوقت المناسب لهم.

وأكد إيغور كراسنوف انفتاح مكتب المدعي العام الروسي على التعاون البناء بشأن هذه القضايا وغيرها، بما في ذلك مكافحة التحديات والتهديدات الجديدة.

وشدد على أنه يرى في المدعي العام المصري شريكا موثوقا يهدف إلى تعزيز التعاون القائم على الاحترام المتبادل وضمان حقوق وحريات المواطنين.

ووقع الجانبان على برنامج تعاون للعامين المقبلين، يتيح متابعة القضايا التي تمت مناقشتها خلال الاجتماع.

المصدر: RT