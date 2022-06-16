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بالأسماء.. السيسي يصدر قرارا بالعفو عن متهمين في قضايا بـ2011

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بالأسماء.. السيسي يصدر قرارا بالعفو عن متهمين في قضايا بـ2011
Globallookpress
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أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قرارا جمهوريا بالعفو عن عقوبة السجن المقضي بها على عدد من المحكوم عليهم في قضايا محددة.

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ووفقا لقرار السيسي تم الإفراج عن سعيد محمد عطية إبراهيم المحكوم عليه في القضية رقم 8629 لسنة 2011 ج السيدة زينب 3528 ك جنوب القاهرة، ومحمد عبد الغريب إبراهيم الشراعي، ومحمد مرسي محمد مرسي.

يذكر أن القضية رقم 8629 لسنة 2011 جنايات السيدة زينب، والمقيدة برقم 3528 لسنة 2011 كلي جنوب القاهرة، معروفة إعلاميا بأحداث مجلس الوزراء، والتي وقعت إبان ثورة 25 يناير 2011 في مصر، خلال احتجاجات عارمة ضد الرئيس المصري الراحل محمد حسني مبارك.

المصدر: مصراوي

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