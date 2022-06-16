السيسي يكشف عن مبلغ "فلكي" تحتاجه مصر لتطوير البنية التحتية ويذكر بكلام قاله في ألمانيا

كشف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عن المبلغ الذي تحتاجه مصر لتطوير البنية التحتية في البلاد، والمدة التي يمكن خلالها تطوير هذه البنية.

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وقال السيسي: "عندما كنا نتكلم على مصر وتطوير البنية التحتية وإيجاد بنية أساسية مناسبة لها حتى تنطلق للعمل الأفضل، احتجنا خلال السبع سنوات السابقين وأنا لا مبالغ حوالي 400 أو 500 مليار دولار، ودولة مساحتها مليون كم، طب القارة الإفريقية اللي فيها 30 مليون كم يا تري البنية الأساسية اللي تقدر تحقق دا تتكلف كام ومن أين سيأتوا".

وتابع خلال كلمته بفعاليات الاجتماعات السنوية الـ29 للبنك الإفريقي للتصدير والاستيراد: "هذا الكلام انا قلته فى ألمانيا منذ خمس سنوات أنه إذا كنتم تريدون تغيير وجه القارة الإفريقية، فأنتم تحتاجون فقط بنية أساسية، منها الطاقة الكهربائية والطرق والموانئ والمطارات"، متسائلا: "وبكام ومنين ومين يقدر ينفق على دا".

وأشار: "قلت هل البنوك الأوروبية مستعدة أن تعطي قروض بتكلفة مالية قليلة رغم المخاطر العالية فى إفريقيا، ومن أجل أيضا عمل بنية أساسية باستثمارات ضخمة وعوائدها هتبان بعد كدا".

المصدر: صدى البلد