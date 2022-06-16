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بالفيديو.. الشرطة الفلسطينية تطرد قوة من الجيش الإسرائيلي من أحد الشوارع

أخبار العالم العربي

بالفيديو.. الشرطة الفلسطينية تطرد قوة من الجيش الإسرائيلي من أحد الشوارع
الصورة ملتقطة من الفيديو
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نشرت هيئة البث الإسرائيلية "كان" فيديو يظهر قيام عناصر من الشرطة الفلسطينية بطرد قوة من الجيش الإسرائيلي من أحد شوارع البلدة القديمة في الخليل.

وقالت الهيئة في تغريدة على "تويتر": "تم توثيق قيام رجال الشرطة الفلسطينية بطرد قوة من الجيش الإسرائيلي من أحد شوارع البلدة القديمة في الخليل".

ونقلت عن الجيش الإسرائيلي قوله إن "قائد القوة ارتكب خطأ عندما قرر ترك النقطة"، مؤكدا أنه "يجري التحقيق في الحادث".

المصدر: RT

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