بالفيديو.. الشرطة الفلسطينية تطرد قوة من الجيش الإسرائيلي من أحد الشوارع

نشرت هيئة البث الإسرائيلية "كان" فيديو يظهر قيام عناصر من الشرطة الفلسطينية بطرد قوة من الجيش الإسرائيلي من أحد شوارع البلدة القديمة في الخليل.

وقالت الهيئة في تغريدة على "تويتر": "تم توثيق قيام رجال الشرطة الفلسطينية بطرد قوة من الجيش الإسرائيلي من أحد شوارع البلدة القديمة في الخليل".

ونقلت عن الجيش الإسرائيلي قوله إن "قائد القوة ارتكب خطأ عندما قرر ترك النقطة"، مؤكدا أنه "يجري التحقيق في الحادث".

תיעוד: שוטרים פלסטינים מגרשים כוח צה''ל מרחוב בעיר העתיקה בחברון • צה"ל: מפקד הכוח הפעיל שיקול דעת מוטעה כשהחליט לעזוב את הנקודה, האירוע מתוחקר@ItayBlumental@HaimOmripic.twitter.com/sKgo6y4znf — כאן חדשות (@kann_news) June 15, 2022

المصدر: RT