آل نهيان يطلع على تفاصيل مهمة الإمارات لاستكشاف القمر

اطلع رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، على تفاصيل مهمة الإمارات لاستكشاف القمر، والتي تشكل استكمالا لاستراتيجية الدولة الطموحة في استكشاف الفضاء الخارجي.

وخلال استقباله في قصر البحر فريق عمل المهمة، أكد آل نهيان ثقته بـ"قدرة شباب الوطن على الوصول إلى آفاق علمية جديدة، تعزز ريادة الإمارات في مجالات الفضاء"، مشيرا إلى أن "مهمة الإمارات لاستكشاف القمر، تؤكد أننا نسير بخطى واثقة نحو الأمام في مجال الفضاء، وأن الإنجاز التاريخي بإرسال (مسبار الأمل) إلى المريخ، لن يكون الإنجاز الإماراتي الوحيد أو الأخير، لأن طموحاتنا في هذا المجال ليس لها حدود".

سعدت باستقبال فريق عمل "مشروع الإمارات لاستكشاف القمر"..طموح إماراتي، ونقلة علمية نوعية تعزز حضورنا في مجال الفضاء وتفتح آفاقا حضارية بسواعد وعقول إماراتية تسهم في خدمة وطنها والبشرية. pic.twitter.com/fFLaTIX7xt — محمد بن زايد (@MohamedBinZayed) June 15, 2022

وقال إن "دولة الإمارات، من خلال سعيها لاستكشاف القمر، تؤكد إيمانها بالعلم طريقا للنهضة والتنمية، وتعزّز موقعها ضمن الدول الرائدة في علوم الفضاء على المستوى العالمي، وتقدم خدمات جليلة للبشرية، وترسل رسالة إيجابية من المنطقة العربية إلى العالم، بقدرة العرب على الانخراط الفاعل في مسيرة العلوم الحديثة، والمنافسة في مضمار التقدم العالمي، في واحد من أدق مجالاته وأعقدها، وهو مجال الفضاء".

ووقع الرئيس الإماراتي على جزء من أجزاء المركبة التي تحمل اسم "مستكشف راشد"، المطوّر من قبل فريق من المهندسين والخبراء والباحثين الإماراتيين في مركز محمد بن راشد للفضاء.

المصدر: "الإمارات اليوم"