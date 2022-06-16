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بعد تسمية الشارع باسم خاشقجي.. خطيبته تنشر صورة من أمام السفارة السعودية في واشنطن

أخبار العالم العربي

بعد تسمية الشارع باسم خاشقجي.. خطيبته تنشر صورة من أمام السفارة السعودية في واشنطن
AP
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نشرت الباحثة التركية، خديجة جنكيز، خطيبة الصحفي السعودي الراحل جمال خاشقجي، صورة من أمام مقر السفارة السعودية في واشنطن، وذلك بعد إطلاق اسمه على الشارع الذي يحد موقع السفارة.

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إطلاق اسم جمال خاشقجي على شارع السفارة السعودية في واشنطن
إطلاق اسم جمال خاشقجي على شارع السفارة السعودية في واشنطن

وعلقت جنكيز على الصورة التي نشرتها عبر "تويتر"، بقولها: "ما يحدث الآن، يوم تاريخي في واشنطن العاصمة بمشاركة بعض من أعضاء الكونغرس ومعظم المنظمات الحقوقية تشارك في مراسم إطلاق اسم جمال على الشارع الذي تقع فيه السفارة السعودية في واشنطن".

وأضافت في تغريدة منفصلة: "بينما تغلق تركيا القضية وترسلها إلى السعودية، بينما يستعد بايدن لزيارة السعودية، تحدث أشياء جيدة أيضا.. تغير اليوم اسم الشارع الذي تقع فيه القنصلية السعودية في العاصمة الأمريكية واشنطن إلى جمال خاشقجي".

واعتبرت أن تغيير اسم شارع إلى شارع جمال خاشقجي "في حد ذاته إنجاز مهم، ونجاح عظيم وهي صفعة قوية لجميع القتلة والطغاة".

المصدر: "سي إن إن"

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