بعد تسمية الشارع باسم خاشقجي.. خطيبته تنشر صورة من أمام السفارة السعودية في واشنطن

نشرت الباحثة التركية، خديجة جنكيز، خطيبة الصحفي السعودي الراحل جمال خاشقجي، صورة من أمام مقر السفارة السعودية في واشنطن، وذلك بعد إطلاق اسمه على الشارع الذي يحد موقع السفارة.

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وعلقت جنكيز على الصورة التي نشرتها عبر "تويتر"، بقولها: "ما يحدث الآن، يوم تاريخي في واشنطن العاصمة بمشاركة بعض من أعضاء الكونغرس ومعظم المنظمات الحقوقية تشارك في مراسم إطلاق اسم جمال على الشارع الذي تقع فيه السفارة السعودية في واشنطن".

ما يحدث الآن، يوم تاريخي في #واشنطن العاصمة بمشاركة بعض من أعضاء الكونغرس و معظم المنظمات الحقوقية تشارك في مراسم اطلاق اسم جمال على الشارع الذي تقع فيه السفارة السعودية في #واشنطن. #شارع_خاشقجي#جمال_خاشقجيpic.twitter.com/vfpi8b2Mry — Hatice Cengiz / خديجة (@mercan_resifi) June 15, 2022

وأضافت في تغريدة منفصلة: "بينما تغلق تركيا القضية وترسلها إلى السعودية، بينما يستعد بايدن لزيارة السعودية، تحدث أشياء جيدة أيضا.. تغير اليوم اسم الشارع الذي تقع فيه القنصلية السعودية في العاصمة الأمريكية واشنطن إلى جمال خاشقجي".

Türkiye davayı kapatıp Suudi Arabistan’a gönderirken, Biden Suudi Arabistan’ı ziyarete hazırlanıyorken, güzel şeyler de oluyor. Bugün ABD başkenti Vaşington da ki Suudi konsolosluğunun bulunduğu caddenin adı Cemal Kaşıkçı olarak değiştiriliyor. #CemalKaşıkçıpic.twitter.com/YiMknsoT4g — Hatice Cengiz / خديجة (@mercan_resifi) June 15, 2022

واعتبرت أن تغيير اسم شارع إلى شارع جمال خاشقجي "في حد ذاته إنجاز مهم، ونجاح عظيم وهي صفعة قوية لجميع القتلة والطغاة".

ما يحدث الآن في #واشنطن العاصمة هو تغيير اسم شارع الى شارع #جمال_خاشقجي. هذه العملية في حد ذاتها انجاز مهم، نجاح عظيم و هي صفعة قوية لجميع القتلة و الطغاة. #جمال_خاشقجيpic.twitter.com/hFBof74ETw — Hatice Cengiz / خديجة (@mercan_resifi) June 15, 2022

المصدر: "سي إن إن"