باشاغا: اعتماد البرلمان الليبي للميزانية يدشن لمرحلة جديدة تتوحد بها المؤسسات

أعلن رئيس الحكومة الليبية المدعومة من البرلمان فتحي باشاغا أن اعتماد مجلس النواب لميزانية الدولة الليبية يدشن لمرحلة جديدة تتوحد فيها المؤسسات في البلاد.

وشدد باشاغا على أن "اعتماد ميزانية الدولة الليبية يعني منع تسرب المال العام لمجموعات الجريمة المنظمة والإرهاب".

ولفت إلى أنه "في هذا اليوم شهدنا توافقا وطنيا يدشن لمرحلة جديدة تتوحد فيها المؤسسات وتتعزز مكانة الدولة وقوتها باعتماد الميزانية العامة للدولة الليبية".

وذكر أن "اعتماد الميزانية في بلاده يعني وببساطة أن المال العام صار مصونا بقوة القانون ولا يجوز كما لا يحق لأي جهة بما فيها الحكومة أن تصرف دينارا واحدا إلا بموجب قانون الميزانية".

وأشار إلى أن "اعتماد الميزانية يسهم في توحيد المؤسسات المالية الليبية، ويسهل على السلطات الرقابية من أداء واجباتها القانونية، فضلا عن أنها ترفع عن مصرف ليبيا المركزي حملا ثقيلا".

وشدد على أن "كل دينار يصرف من قبل الحكومة الليبية سيكون بموجب قانون الميزانية، وفي أوجه الصرف المحددة قانونا، هذا يعني محاصرة الفساد، ومنع تسرب المال العام لمجموعات الجريمة المنظمة والإرهاب ومكافحة غسيل الأموال".

المصدر: "سبوتنيك"